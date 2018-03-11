Футбольный ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в чемпионате России

В чемпионате России по футболу продолжаются матчи 22 тура. Московский ЦСКА гостил в Грозном, где его принимал местный "Ахмат", и смог добыть крупную победу со счетом 3:0. Голами в составе победителей отличались Александр Головин (6 минута), Витиньо (28) и Сергей Игнашевич (68).

После добытой победы подопечные Виктора Гончаренко обошли в турнирной таблице питерский "Зенит" и "Краснодар", которые ранее сыграли вничью со своими соперниками по 22 туру российской премьер-лиги. "Красно-синие" набрали 41 балл, что позволяет им теперь занимать вторую строчку. От лидера чемпионата – московского "Локомотива" их отделяет пять очков, однако железнодорожникам еще предстоит сыграть свой матч тура против "Урала".