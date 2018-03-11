"Селтик" в меньшинстве выиграл дерби Шотландии у "Рейнджерс"

Футбольный клуб "Селтик" в рамках 30 тура шотландской премьер-лиги в принципиальнейшем поединке со своим соседом по Глазго из "Рейнджерс" смог одержать победу, проигрывая на протяжении большей части матча. Примечательно, что успеха игроки в "бело-зеленом" добились, находясь в численном меньшинстве.

Футболисты "Селтика" по ходу игры дважды пропускали голы от своего исторического соперника, но каждый раз забивали в ответ. В ключевой момент "кельты" остались в меньшинстве, когда на 57-й минуте был удален защитник гостей Йозо Шимунович. Однако даже это не помешало подопечным Брендана Роджерса вырвать победу в дерби "Старой Фирмы", как называют это противостояние.

Спустя 12 минут после удаления игроки "Селтика" смогли впервые в поединке выйти вперед и довести матч до победы с минимальным счетом 3:2 в свою пользу. Эта победа позволила "Селтику" набрать 67 баллов и оторваться от "Рейнджерс", идущего на втором месте, на девять очков.