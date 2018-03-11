Власти решили еще "прикрутить" украинцам газ

Украина сократила потребление газа на 6 миллиардов кубометров за 3 года и намеревается сократить еще – на 5 миллиардов кубов к 2022 году, написал твит премьер Украины Владимир Гройсман.

#енергоефективнЁсть

ВЁдновлювана енергетика (ВДЕ):

4 квартал 2015 року – 21 приватне домогосподарство має сонячну електроустановку.

4 квартал 2017 року – 3010 приватних домогосподарств встановили сонячнЁ електроустановки.

2014-2017 — 1900 МВт нових теплових потужностей ВДЕ. pic.twitter.com/U5L9i71JIp — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 марта 2018 г.

Гройсман сообщил также о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, росте количества домохозяйств, использующих солнечные электроустановки: 3 тысячи в 2017 году против 21 в 2015 году.

В 2015 была прекращена закупка газа Украиной у России. 1 марта 2018 года "Газпром" сообщил об оплате "Нафтогазом Украины" мартовской поставки, но вернул средства, так как дополнительное соглашение к контракту не было согласовано.

Киев ограничил потребление газа до 6 марта, замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль 1 марта сообщила, что МИД Украины инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия для обеспечения стабильности поставок газа.

2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" начинает Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".