Хинц завоевала золото этапа Кубка мира, Юрлова-Перхт – 19-я

В финском Контиолахти продолжается этап Кубка мира по биатлону. В женском масс-старте на 12,5 километров первенствовала немецкая спортсменка Ванесса Хинц. Она преодолела дистанцию за 35 минут 47,9 секунды, при этом ни разу не промахнувшись на четырех огневых рубежах.

Серебряной медалисткой этапа стала итальянская биатлонистка Лиза Витоцци, допустившая один промах и пришедшая к финишу с отставанием в 13,5 секунды. Замкнула пьедестал представительница Франции Анаис Шевалье, которая финишировала спустя 16,8 секунды по отношению к победительнице этапа. У француженки один промах.

Отметим, что лучших среди российских спортсменок стала Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировавшая 19 результат. Она отстала от первой Хинц на 1 минуту 49,1 секунды при одном промахе.