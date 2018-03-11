Турецкий пассажирский самолет сгорел после падения

На борту турецкого частного самолета, который разбился в воскресенье в Иране, находились от 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ. По сведениям представителей управления гражданской авиации Ирана, погибли по меньшей мере восемь пассажиров и три члена экипажа.

Авиалайнер Bombardier Challenger 600, направлявшийся из Шарджа (ОАЭ) в Стамбул (Турция), исчез с экранов радаров в 18:50 по местному времени (18:20 по Москве). Он упал неподалеку от города Шахре-Корд в горном районе в центральной части Ирана. По данным "Интерфакса", крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария.

По предварительным данным, после столкновения с землей самолет загорелся. В районе катастрофы идет поисково-спасательная операция.