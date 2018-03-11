Российские синхронисты добились победы на этапе Мировой серии

Российский дуэт синхронистов Александр Мальцев – Майя Гурбанбердиева одержал победу по итогам произвольной программы на этапе Мировой серии, который проходит в Париже. Россияне стали победителями в миксте. Их результат составил 91,9333 балла.

Следом за россиянами расположились итальянские соперники Манила Фламини – Джорджо Минизини, получившие от судей 89,5333 очка, а также Ацуси Абе – Юми Адати из Японии с результатом 88,0333 балла.

Также ранее первое место в Париже завоевала российская одиночница Светлана Колесниченко (95,5000). Второй стала Елизавета Яхно из Украины ((91,5667), третья – Юкико Инуи (91,0000).