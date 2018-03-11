Выборы президента: кандидаты вышли на финишную прямую

До выборов президента России осталась ровно неделя: кандидаты вышли на финишную прямую.

Центризбирком идет в соцсети. Теперь даже там, рассказывает Элла Памфилова, можно найти ближайший избирательный участок.

"Сейчас мобильное приложение мы сделали, будет и в "Одноклассниках", и "Вконтакте". Вот мобильный избиратель, он позволяет проголосовать там, где удобно. Мы сами на себя взвалили огромную нагрузку, целый ряд новшеств, который выводит прозрачность избирательной системы на вообще новый качественный уровень. Аналогов ему в мире нет", — говорит председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Приложение "Мобильный избиратель" скачали уже более 4-х миллионов человек. Одна из наиболее обсуждаемых тем недели – ЦИК обнародовал результаты проверки документов, которые предоставляли кандидаты на пост президента. ФНС России получила данные из Швейцарии о финансовых активах кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

"Налоговая служба Швейцарии сообщает, что на 6 счетах на декабрь 2017 года находились средства в сумме 960 тысяч и 917 долларов США. Это денежные средства в размере 92336 евро. Это средства Фонда коллективных инвестиций с общей рыночной стоимостью 137 тысяч 369 долларов. Золото в количестве 174 с половиной унций, более 5 килограммов с общей рыночной стоимостью 227 тысяч 223 доллара. Фонд коллективных инвестиций еще один, 244 тысячи 293 доллара. Еще один Фонд коллективных инвестиций — 240 тысяч 367 долларов. У нас есть заявление от 8 января, которое для нас является очень важным документом. Павел Николаевич утверждает, что у него ничего нет за рубежом, он не хранит там деньги, никакими финансовыми инструментами не пользуется зарубежными. Павел Николаевич Грудинин был не до конца откровенен. Мы эту неоткровенность сегодня поправляем и избирателей информируем", — говорит заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Поскольку он нас недостоверно информировал, мы обязаны в соответствии с законом опубликовать, это не вопрос хотим — не хотим, нравится — не нравится, мы обязаны обнародовать данные о недостоверности предоставленной информации… для того, чтобы довести до избирателей ту информацию, которую мы обязаны довести. И мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было, мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой, поэтому отвергаю все спекуляции, которые естественно последуют", — сообщает Памфилова.

Информационные плакаты, которые будут на каждом участке, придется дополнить. При этом снимать Грудинина с гонки никто не планирует.

"Мы допечатаем дополнительный листок, исходя из размеров этой колонки для каждого кандидата. Наши члены комиссии просто ее доклеят. Что делать? Уже все плакаты напечатаны, мы не можем, это и технически очень сложно. Доставка этих плакатов заново — средства большие, поэтому вот такие язычки допечатаем, они будут доклеены. Никаких законных оснований ставить вопрос о снятии кандидата Грудинина нет", — продолжает Памфилова.

Сам кандидат от Компартии на этой неделе активно общался с избирателями. Среди основных тем — социальная сфера, проблемы пенсионеров.

Дети войны — поколение, которое испытало так много. В КПРФ уверены, государство должно уделять им особое внимание. На встречу приехал и Павел Грудинин. Вот он сейчас выступает. Разговор о мерах поддержки, которые предлагает кандидат в президенты. У многих собравшихся — медали, ордена.

На встрече продолжается и агитация. Вот программа кандидата "20 шагов Павла Грудинина". Наклейки и вопросы и предложения, которые поступают прямо из зала.

"Вот тут вопрос, я даже не думал, что он тут может возникнуть: "Как Вы считаете, необходимо ли внедрять технологию блокчейн в России, как вы относитесь к криптовалютам?" Я директор совхоза, я верю в нормальные деньги, в золото, в криптовалюту не верю и думаю, что это все такой обман типа МММ. Нам нужно заняться собственной экономикой. Надо производить собственные товары, надо сделать конкурентоспособным наше производство, тогда и эта цифровая технология нам не понадобится", — говорит кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин.

В зале звучат не только выступления, но и легендарные песни. Грудинин раздает автографы. Фотографируется со сторонниками. После встречи сразу покидает зал. Никаких интервью.

Кроме того, кандидат от КПРФ на этой неделе посетил Павловопосадскую мануфактуру, где делают знаменитые платки. И даже предложил выпустить специальную серию в честь юбилея совхоза имени Ленина, который он возглавляет.

На предвыборной гонке не мог не сказаться Международный женский день. Владимир Жириновский приехал в подмосковный город Одинцово. Праздничный митинг-концерт начинается под звуки оркестра. Но когда кандидат от ЛПДР поднимается на сцену, разговор заходит о серьезных материях. Жириновский рассуждает об истории, международной политике и угрозах, которые несет глобализация.

"Даже американцам глобализм помешал. В чем? Главный закон капиталистической экономики производить подкцию там, где дешевле. Дешевле в Китае. И вся американская промышленность поехала в Китай. А теперь смотрит новый президент Трамп: а заводов нет в Америке! Одни банки, биржи и безработные американцы. Даже Америке, которая провозгласила глобализм, это стало невыгодно", — заявил кандидат на пост президента РФ от ЛДПР Владимир Жириновский.

Кроме того, Владимир Жириновский посетил СИЗО №6 — единственный женский следственный изолятор в Москве. И отметил, что настаивает на гуманизации уголовного законодательства.}



Работа правоохранительных органов не должна становиться препятствием и для бизнеса, отмечает Борис Титов в Санкт-Петербурге. На куполе планетария видны не звезды, а проблемы, которые, по мнению Бориса Титова, угрожают российской экономике, например, многочисленные проверки и коррупция. Решение, по мнению кандидата в президенты, есть — это его стратегия роста.



"Мы готовим стратегию роста, которая даст возможность России даже без нефти или, не опираясь целиком только на нефть, производить многое у себя в стране, не покупать по импорту, и главной силой в этом должны быть российские предприниматели — мы!" – уверен кандидат на пост президента РФ от "Партии Роста" Борис Титов.

Ксения Собчак снова в Сибири. В Иркутске сторонники встречают ее плакатами. А перед началом встречи показывают агитационный ролик.

"Если нам не нравится наше настоящее, единственное, как мы можем его изменить, — это говорить про будущее. Про то, как выстроить новую инновационную экономику, про то, как создать такие условия, чтобы коррупции в нашей стране не было, чтобы тогда люди могли действительно получать возможность больше зарабатывать", — предлагает кандидат на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак.

Максим Сурайкин в Ульяновске осмотрел местную больницу и обсудил с коллективом проблемы развития медицины. Но, оказавшись на Родине Ленина, кандидат от Коммунистов России естественно не мог не возложить цветы к памятнику основателю советского государства. А затем товарищ Максим направился в Ленинский мемориал, где собраны уникальные экспонаты, связанные с семьей Ульяновых.

"Я считал своим долгом посетить обязательно Ульяновскую область. Я здесь не в первый раз, и каждое посещение для меня очень важный шаг, я всё время напитываюсь этой энергетикой Ленина и чувствую, насколько эта земля была богата, что она родила Владимира Ильича Ленина, лидера мировой революции, лидера мирового пролетариата. Для настоящего каждого коммуниста это святая земля", — говорит кандидат на пост президента РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Насыщенная программа и у сторонников единственного на этих выборах самовыдвиженца. В штаб Владимира Путина постоянно приезжают артисты, музыканты, деятели культуры. Сейчас в самом разгаре встреча с Михаилом Пореченковым. Разговор с волонтерами — о творчестве, искусстве и, конечно, о выборах. Пореченков подчеркивает: изменения в сфере отечественной культуры — словно символ возрождения всей России.

"Я же помню двухтысячные годы, когда ни театра, ни кино не было. А сейчас мы видим, что российские картины собирают огромные бюджеты и гонорары в прокате, мы смотрим, что на Оскар выдвигаются, "серебряного медведя" получают, то есть в моей области очень серьезные изменения. Поэтому думаю, что и во всей стране. И многие замечают это. Поэтому вектор развития дан и нужно продолжать с тем человеком, который начал это дело", — говорит доверенное лицо Владимира Путина, заслуженный артист России Михаил Пореченков.

А сегодня сторонники Владимира Путина собрались в парке Горького. На катке — настоящий праздник от движения Putinteam, созданного хоккеистом Александром Овечкиным. Среди тех, кто приехал выразить поддержку самовыдвиженцу Путину,- немало известных людей. Те, кто пришли в парк, смогли оценить яркое шоу, квесты, флешмобы, танцевальный марафон.

С Пореченковым согласен и известный певец Стас Михайлов.

"Поддерживаю по одной простой причине: мне понятен кандидат, чьим доверенным лицом я являюсь. Поддерживаю большинство его инициатив, которые направлены на развитие нашего государства и улучшение жизни людей в этом государстве. Сейчас невозможно быть равнодушными. Нужно принимать все действия, направленные на то, чтобы наш лидер одержал победу. Чтобы он вёл нашу страну, это не какие-то громкие слова, а на самом деле к светлому будущему. У меня шесть детей. Я хочу чтобы они жили в стабильной крепкой нормальной стране", — говорит доверенное лицо Владимира Путина, заслуженный артист России Стас Михайлов.

Сергей Бабурин на этой неделе приехал во Владимир, в юридический институт. Кандидат в президенты поговорил со студентами о геополитике и цивилизационном выборе.

"Кроме неолиберальной альтернативы есть русская альтернатива. Говорю, не над бояться быть русскими! Не надо бояться быть православными! Иначе мы тоже потеряем свою родину в течение одного-двух поколений", — заявил кандидат на пост президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.

Забавные кружки делают мастера с особенностями развития. О проблемах людей, которым особенно тяжело в жизни, говорил Григорий Явлинский. Кандидат от "Яблока" уверен: эта тема должна быть для государства в списке приоритетов.

"Огромное число людей с особенностями развития не имеет никакого приложения, они не имеют рабочих мест, не имеют перспективы, это чрезвычайно важное направление, я готов его всячески поддерживать. Нужно создавать самые интересные условия, чтобы они могли двигаться все выше и выше", — утверждает Явлинский.

На этой неделе появились и результаты нового опроса ВЦИОМ. Согласно рейтингу, у Владимира Путина 69 процентов. У Павла Грудинина — 7. У Владимира Жириновского — 5. Ксения Собчак получает 2 процента. Григорий Явлинский и Сергей Бабурин по одному. Результат Бориса Титова и Максима Сурайкина — в диапазоне от нуля до одного процента. Параллельно социологи подготовили прогноз явки и голосования в день выборов. Они базируются на предпочтениях тех респондентов, которые точно решили прийти на избирательные участки. Так, результат Владимира Путина — от 69 до 73 процентов. Павла Грудинина — от 10 до 14. Владимир Жириновский может получить от 8 до 12 процентов, Ксения Собчак от 2 до 3, а Григорий Явлинский от 1 до 2 процентов. Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин наберут, согласно прогнозу, менее одного процента.