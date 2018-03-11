Россия хочет закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира

В Москве прошел Съезд транспортников России. Выступая на нем, президент подтвердил ориентир, поставленный в ходе недавнего Послания Федеральному Собранию, — выделить 11 триллионов рублей в ближайшие шесть лет на строительство и модернизацию автотрасс. Это вдвое выше, чем расходовалось в предыдущие шесть лет. На эти деньги новому правительству России предстоит привести в порядок также региональные и местные дороги.

Собственно, это лишь один пункт Послания, в котором президент ставит задачу создать в России куда более конкурентную экономику, чем у нас сейчас. И это становится возможным именно сейчас. Ведь до сих пор нам приходилось заботиться о необходимых условиях для такого прорыва. Например, укрепить оборону так, чтобы обеспечить задел на десятилетия вперед. Например, четче понять, кто из наших зарубежных партнеров более надежен и где наши перспективные рынки. Например, научиться преодолевать у себя мировые экономические кризисы и обеспечить рост в условиях тупых санкций.

Мы радикально "прихлопнули" инфляцию, создали солидную финансовую подушку безопасности. Нужно было поддержать нашу науку, обеспечить уверенный рывок нашему сельскому хозяйству. Определиться с приоритетами в образовании. В здравоохранении тоже нужно было создать задел. Наконец, нужно завершить текущий избирательный цикл и определиться с командой управленцев, которая и возьмется за масштабный проект обустройства новой России — страны уже очень устойчивой и готовой к взлету.

И из чего, собственно, проект состоит? Главное — человек и сбережение народа. Уровень бедности в ближайшие шесть лет должен быть снижен вдвое. Структура занятости обязана стать более динамичной и современной, с тем, чтобы производительность труда повышалась, — вот главный источник всеобщего роста — а люди больше зарабатывали и лучше жили.

Амбициозная цель для России от Путина — прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, а валовой внутренний продукт на душу населения в ближайшие шесть лет увеличить в полтора раза. Только так мы обеспечим должное развитие медицины, образования, улучшим экологию и сделаем так, чтобы люди в среднем жили дольше 80 лет.

Как задачу для нового правительства Путин обозначил Стратегию пространственного развития России, цифровизацию экономики, технологическое обновление, темпы роста выше среднемировых и крупные социальные проекты, включая масштабную программу борьбы с онкологическими заболеваниями.

Откуда деньги? Четыре основных источника. Производительность труда (тут целый комплекс); увеличение инвестиций, в том числе государственных, до 25-27% ВВП; поддержка и развитие малого предпринимательства, да так что доля малого бизнеса к середине 2020-х должна возрасти до 40% в ВВП. И четвертое — развитие несырьевого экспорта. Тут ориентир — 250 миллиардов долларов в год. Из них 100 — экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм транспорт. 50 миллиардов — продукция машиностроения. И все это в условиях расширения пространства свободы для всего, в первую очередь для предпринимательства.

Понятно, что каждая из этих очень схематично обрисованных задач разработана куда глубже и потребует, конечно же, общих усилий. Но и многое уже началось.