"Миропорядок" и "Путин" раскрыли философию президента

"Миропорядок" и "Путин" раскрыли философию президентаЧитайте нас в Telegram
Многомиллионный хайп в Сети, а попросту сенсационный интерес вызвала публикация в Интернете документальной ленты "Миропорядок-2018". Вывесили 7 марта. И вот в общей сложности уже более миллионов просмотров. Фильм режиссера Саиды Медведевой основан на серии интервью с президентом России, которые провел журналист Владимир Соловьев.
Мы видим и слышим очень необычного Путина, который, не спеша, растолковывает конструкцию мира, что сложилась к весне текущего года. Он объясняет в этом контексте Россию и так вселяет уверенность в будущее, что люди, даже далекие от политики, фильм смотрят, да еще и другим советуют. В Сети — словно взрыв!
Хотя впереди интернет-сообщество ждет еще нечто совсем иное о Путине. Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов пошел навстречу и позволил разместить в моих аккаунтах сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свой новый документальный фильм, сделанный еще до того, как Андрей стал одним из руководителей предвыборного штаба Путина. Ничего подобного о президенте России и с президентом России в документальном кино еще не было.
Откуда взялся Путин? Можно ли проследить его род до 12-го колена? Как получилось, что его дед по отцовской линии до революции 1917 года работал в одном из лучших ресторанов на Невском в Питере, а после стал поваром самого Ленина, а потом и Сталина? И почему его не репрессировали?
"Удивительно, что их никого не репрессировал, видимо, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут", — говорит глава государства.
Как воевал в Великую Отечественную и был тяжело ранен на Невском пятачке дед по маминой линии? И кто чудом спас его, перетащив по льду реки под пулями на безопасный берег?
"Перетащил, сдал в госпиталь и сказал: теперь ты будешь жить, а я пошел умирать. И все, он его потерял, и где-то в 60-е годы, мне было 10 лет с небольшим, но это я тоже помню, пришел как-то домой и маме сказал, что встретил этого человека в магазине случайно в Ленинграде", — вспоминает Владимир Путин.
Оказывается, избы путинских предков стоят до сих пор. Да и внуки соседей всех помнят. Но в фильме мы заходим и в питерский двор, тот самый, где царил принцип "если драка неизбежна, бей первым".
А вот и учительница Вера Гуревич. Она пришла в Володин класс еще совсем юной, а школяры решили устроить ей обструкцию — стали мычать.
"Он всегда был за честь и достоинство, за справедливость. Они гудели, мычали, встретив меня, и не было конца этому. Но тут встает Володя и говорит: хватит мычать, не стадо же коров в конце концов! И прекратили, как ни странно. Он был всегда в классе лидеров", — рассказала Гуревич.
И теперь понятно, откуда в нем такая сила. В детях ее выращивают любовь в семье и опора на поколения.
"У многих рядовых людей правильные ценности, из поколения в поколение передающиеся, культивируются. И в этом, на мой взгляд, значительная сила вообще всего нашего народа. Но быть требовательным — это не значит не любить. Я знаю, что меня родители очень любили, хотя отец был требовательным и жестким, внешне даже немножко холодным, может быты, человеком. Но я при этом всегда видел, чувствовал, что родители меня очень любят. Я жил в атмосфере любви. Это было для меня очевидным", — отметил Путин.
А что тогда сама любовь?
"Это прежде всего доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого. Это очень важная составляющая нашей жизни, жизни всех народов, населяющих нашу страну. Это у нас в крови, такое отношение к близким, к родным людям, к стране. Это внутреннее чувство самопожертвования, самоотдачи, оно, не знаю, есть ли у кого-то еще? Вот отсюда и служение Отечеству. Я редко это встречал в других местах, кроме нашей страны", — признался глава государства.
И откуда этот ранний профессиональный выбор, что стал и жизненной школой?
"В старших классах школы я уже решил, что я хочу работать в органах безопасности, желательно в разведке. Мне казалось, что это очень интересно, романтично. Всегда привлекало то обстоятельство, что небольшая группа людей, один или два человека могут повлиять на ход целых сражений, на судьбы, может быть, тысяч людей. Это такая романтика служению Отечеству, она захватывает. Во всяком случае, меня всегда захватывала", — рассказал Владимир Путин.
Конечно же, в документальной ленте — узловые повороты в жизни России и распад Союза, и жестокая дикость 90-х, и гибель атомной подлодки "Курск". Многое ранее совсем неизвестное. Например, о Чечне и Северном Кавказе. Захватывающе смотрится абсолютно новый и эксклюзивный отснятый материал: и кабинет Путина, когда он служил в КГБ в Большом доме на Литейном, 4 в Питере, и в здании резидентуры в Дрездене, еще одном месте работы будущего президента. Даже об Олимпиаде в Сочи мы узнаем нечто сногсшибательное.
И, конечно же, неповторимая путинская философия. "Трон и эшафот всегда рядом. И вопрос не в том, что мы когда-то закончим свой бренный путь. Вопрос в том, как мы его пройдем", — уверен глава государства.
Итак, новый фильм Андрея Кондаршова "Путин" — уже в Сети, на моих аккаунтах в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Не стоит сгорать от любопытства – лучше просто посмотреть, даже если "нет времени".
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