Еще один защитник сборной России получил травму

Сборная России по футболу рискует лишиться еще одного центрального защитника. В матче чемпионата Турции получил повреждение шеи футболист "Фенербахче" Роман Нойштедтер.

В первом тайме с "Малатьяспором" Роман поразил ворота соперника. После перерыва он получил травму и был заменен, после чего отправился в больницу в карете скорой помощи. Характер и тяжесть повреждения российского легионера пока неизвестны.

Если травма Нойштедтера серьезна, то наша сборная рискует потерять в преддверии чемпионата мира еще одного центрального защитника. Ранее на продолжительный срок выбыли Георгий Джикия и Виктор Васин.