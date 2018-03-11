Умер актер Дмитрий Дорлиак-младший

81-летний актер Дмитрий Дорлиак-младший умер в Париже после тяжелой болезни. Отпевание прошло в храме Александра Невского.

Актер выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке и Ленкома, а также снимался в кино, в том числе в картинах "Следствие ведут знатоки" и "Мегрэ колеблется", напоминает РИА Новости.