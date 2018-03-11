Хворостовский посмертно получил премию BraVo

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Дмитрий Хворостовский 1 час назад
Хворостовский посмертно получил премию BraVoЧитайте нас в Telegram
Легендарный оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Награда присуждена за последнюю запись баритона — оперу Верди "Риголетто".
Церемония вручения премий прошла в воскресенье на Исторической сцене Большого театра России в Москве. Статуэтку "Классический альбом года" получили родители Дмитрия Хворостовского Александр Степанович и Людмила Петровна. Награду им вручил активный член академии Latin Grammy Фернандо Кастелар, пишет ТАСС.
"Дмитрий был нашим любимым оперным певцом, любящим мужем и сыном. Он живет в наших сердцах. Дмитрий заслуживает всех наград в мире", — заявил Кастелар.
Премию BraVo в номинации "Балет года" французский актер, лауреат премии "Сезар" Венсан Кассель вручил балерине Светлане Захаровой. Она удостоена награды за сольный проект Amore, передает РИА Новости.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
Первая международная профессиональная музыкальная премия BraVo вручается в 24 номинациях: 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства, кроме того учреждены специальные номинации оргкомитета премии. В субботу в Государственном Кремлевском дворце премии были вручены Роду Стюарту, Григорию Лепсу и Максиму Фадееву, Светлане Лободе и Сергею Лазареву.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
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