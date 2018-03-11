"Спартак" дожал хабаровский СКА в конце встречи

Воскресную программу 22-тура российской премьер-лиги завершил матч между чемпионом страны московским "Спартаком" и аутсайдером премьер-лиги "СКА-Хабаровск". Спартаковцы одержали тяжелейшую победу со счетом 1:0.

"Спартак" имел огромное преимущество в матче первого круга, но тогда чемпион был вынужден довольствоваться нулевой ничьей. Памятуя о той тяжелейшей игре, спартаковцы сделали ставку на быстрый гол. Но москвичи столкнулись с грамотной и массированной обороной, разорвать которую было очень непросто. Опасно били Софбян Ханни, Роман Зобнин, но надежно играл вратарь гостей Александр Довбня.

На 28 минуте Зобнина уронили в штрафной армейцев. Но Квинси Промес впервые за время выступления в "Спартаке" не реализовал пенальти – его удар отразил Довбня. Преимущество красно-белых осталось подавляющим, но на табло горели нули.

После перерыва "Спартак" продолжил давление. Чемпионы много и опасно били по воротам – но мяч летел либо мимо, либо становился добычей Довбни. Перспектива сыграть вничью и второй матч становилась для "Спартака" всё более и более реальной.

Развязка наступила в конце основного времени. Капитан СКА Александр Демидко нарушил правила недалеко от штрафной площадки. Фернандо мощнейшим ударом обвел стенку. Мяч угодил в перекладину и отскочил за линию ворот. Довбня был бессилен.

"Спартак" выиграл 1:0, набрал 41 очков и вышел на втрое место. Столько же очков у ЦСКА, но спартаковцы стоят выше из-за лучшего результата в личных встречах. "СКА-Хабаровск" проиграл в восьмой раз подряд и с 12 очками прочно занимает последнее 16 место.