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11 марта 201822:25 Андрей Григорьев

Дороги, мосты, порты, аэродромы: страна строит

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В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин особо отметил, что всю Россию нужно "прошить" современными коммуникациями. Что имел в виду президент?

В воздух взлетают тонны породы, камни разбрасывает в радиусе до километра от эпицентра — дорога на Сортавалу строится взрывными темпами.

"То скала, то болото, поэтому без взрывных работ не обойтись", — рассказывает Валерий Борисенко, главный инженер АО "Высококачественные автомобильные дороги".

Но даже из сложностей таежного ландшафта здесь сумели извлечь выгоду — вот что значит использовать современные технологии.

Практически безотходное производство — раздробленная после взрыва порода идет в основу нового дорожного полотна. Когда будет закончен один участок — уже в следующем году — на всей европейской части территории России не останется ни одного километра федеральных трасс без асфальта.

И пусть каждый пикет — так дорожники называют сто метров пути — дается с боем, Россия постепенно обзаводится сетью новых автомагистралей.

"Я в дорожной отрасли работаю с 1982 года. Такой работы никогда не было. Таких интересных объектов. Раньше строили дорожки, тропинки, а сейчас мы масштабные проекты реализуем", — отметил Валерий Борисенко.

В России уже модернизированы сотни транспортных объектов, впервые со времен Советского Союза с нуля построены два крупных аэропорта: Сабетта в Арктике и Платов в Ростове-на-Дону. И все это при деятельном участии и под пристальным вниманием государственных властей. Транспортная сеть — основа благополучия страны.

Президент дистанционно руководит открытием тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. "У транспортников — большое событие — это праздник, завершение такого большого, масштабного дела, как строительство нового тоннеля. Напомню, что предыдущие строили при возведении БАМа десять лет. Вы эту работу завершили за два года с великолепным результатом и с невероятной точностью. При возможном допуске в 100 миллиметров всего 16 миллиметров точность — это в известной степени тоже один из видов нашего высокоточного оружия", — отметил Владимир Путин.

Тоннель построили в рекордные сроки, причем сразу же вели еще и отделку по всему диаметру. Уникальная технология, опробованная на олимпийских объектах в Сочи. В планах — в полтора раза увеличить пропускную способность российских железных дорог.

"Это дает возможность развивать предприятия здесь. На севере Бурятии, на севере Иркутской области развивается инфраструктура — железнодорожная и энергетическая — все это дает возможность для нового производства, для добычи новых полезных ископаемых. Создаются условия для развития региона в целом. Это и новые рабочие места. Жизнь другая приходит регион", — подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Крымский мост — еще один важнейший инфраструктурный проект — над которым ежедневно без праздников и выходных работают три тысячи специалистов. Пешком, в принципе, уже сейчас можно прошагать все девятнадцать километров от Керченского полуострова до Таманского. Пока, правда, это позволено только инженерному персоналу. Одна из самых грандиозных строек современности близится к завершению. Большая часть моста даже заасфальтирована.

По замыслу, переправа плавно переходит в автодорогу, которая в обход населенных пунктов пересекает весь Крым с запада на восток. Это единый комплекс, путь, по которому будет идти снабжение полуострова с материка, и от строительства напрямую зависит экономическое состояние региона.

"Транспортный поток очень большой, и эта артерия будет являться артерией, по которой будут снабжаться все промышленные предприятия, магазины, какие-то объекты", — рассказал Андрей Волков, главный технолог строительного управления АО "Высококачественные автомобильные дороги" по Республике Крым.

15 мостов, 20 развязок, 123 путепровода одновременно строят сразу на семи участках — так получится закончить быстрее. Принципиально новое дорожное полотно — более прочное и долговечное — и новый подход: сначала непременно идут археологические изыскания, и только потом на участок заходит тяжелая техника.

Здесь, где ни копни, непременно наткнешься на исторический культурный слой. Бронзовый век, Боспорское царство, времена Золотой Орды, Крымская война… Строительство автодороги «Таврида» привело еще и к археологическому буму на полуострове. Найдено уже больше шести десятков ценнейших артефактов разных эпох.

"К завершению строительства мы планируем создать электронный музей того, что было обнаружено. Будет очень интересно, но мы пока держим это в секрете", — сказал Сергей Карпов, председатель Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

Зато характеристики строящейся трассы ни для кого не секрет: по две полосы в каждую стороны, предполагаемая скорость движения — 120 километров в час.

Комплексный подход — каждая дорога должна не только органично вписываться в пейзаж, но и встраиваться в общую мировую дорожную сеть.

Центральная кольцевая автодорога — магистраль вокруг российской столицы — а создатели учитывают сразу все возможные транзитные потоки. Пропускная способность — больше сорока тысяч машин в сутки. Для сравнения: у МКАД в четыре раза меньше. Разрешенная скорость — до 140 километров в час, настоящий автобан, каких в стране еще не было. Идеальное качество дороги — когда асфальт не нужно привозить издалека — передвижные мини-заводы расставлены вдоль всей строящейся трассы.

Дороги — это, без преувеличения, именно то, что объединяет и цементирует самую большую в мире страну даже на этапе строительства.

Текст: "Вести недели"

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