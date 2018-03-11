Дороги, мосты, порты, аэродромы: страна строит

Дороги, мосты, порты, аэродромы: страна строитЧитайте нас в Telegram
В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин особо отметил, что всю Россию нужно "прошить" современными коммуникациями. Что имел в виду президент?
В воздух взлетают тонны породы, камни разбрасывает в радиусе до километра от эпицентра — дорога на Сортавалу строится взрывными темпами.
"То скала, то болото, поэтому без взрывных работ не обойтись", — рассказывает Валерий Борисенко, главный инженер АО "Высококачественные автомобильные дороги".
Но даже из сложностей таежного ландшафта здесь сумели извлечь выгоду — вот что значит использовать современные технологии.
Практически безотходное производство — раздробленная после взрыва порода идет в основу нового дорожного полотна. Когда будет закончен один участок — уже в следующем году — на всей европейской части территории России не останется ни одного километра федеральных трасс без асфальта.
И пусть каждый пикет — так дорожники называют сто метров пути — дается с боем, Россия постепенно обзаводится сетью новых автомагистралей.
"Я в дорожной отрасли работаю с 1982 года. Такой работы никогда не было. Таких интересных объектов. Раньше строили дорожки, тропинки, а сейчас мы масштабные проекты реализуем", — отметил Валерий Борисенко.
В России уже модернизированы сотни транспортных объектов, впервые со времен Советского Союза с нуля построены два крупных аэропорта: Сабетта в Арктике и Платов в Ростове-на-Дону. И все это при деятельном участии и под пристальным вниманием государственных властей. Транспортная сеть — основа благополучия страны.
Президент дистанционно руководит открытием тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. "У транспортников — большое событие — это праздник, завершение такого большого, масштабного дела, как строительство нового тоннеля. Напомню, что предыдущие строили при возведении БАМа десять лет. Вы эту работу завершили за два года с великолепным результатом и с невероятной точностью. При возможном допуске в 100 миллиметров всего 16 миллиметров точность — это в известной степени тоже один из видов нашего высокоточного оружия", — отметил Владимир Путин.
Тоннель построили в рекордные сроки, причем сразу же вели еще и отделку по всему диаметру. Уникальная технология, опробованная на олимпийских объектах в Сочи. В планах — в полтора раза увеличить пропускную способность российских железных дорог.
"Это дает возможность развивать предприятия здесь. На севере Бурятии, на севере Иркутской области развивается инфраструктура — железнодорожная и энергетическая — все это дает возможность для нового производства, для добычи новых полезных ископаемых. Создаются условия для развития региона в целом. Это и новые рабочие места. Жизнь другая приходит регион", — подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
Крымский мост — еще один важнейший инфраструктурный проект — над которым ежедневно без праздников и выходных работают три тысячи специалистов. Пешком, в принципе, уже сейчас можно прошагать все девятнадцать километров от Керченского полуострова до Таманского. Пока, правда, это позволено только инженерному персоналу. Одна из самых грандиозных строек современности близится к завершению. Большая часть моста даже заасфальтирована.
По замыслу, переправа плавно переходит в автодорогу, которая в обход населенных пунктов пересекает весь Крым с запада на восток. Это единый комплекс, путь, по которому будет идти снабжение полуострова с материка, и от строительства напрямую зависит экономическое состояние региона.
"Транспортный поток очень большой, и эта артерия будет являться артерией, по которой будут снабжаться все промышленные предприятия, магазины, какие-то объекты", — рассказал Андрей Волков, главный технолог строительного управления АО "Высококачественные автомобильные дороги" по Республике Крым.
15 мостов, 20 развязок, 123 путепровода одновременно строят сразу на семи участках — так получится закончить быстрее. Принципиально новое дорожное полотно — более прочное и долговечное — и новый подход: сначала непременно идут археологические изыскания, и только потом на участок заходит тяжелая техника.
Здесь, где ни копни, непременно наткнешься на исторический культурный слой. Бронзовый век, Боспорское царство, времена Золотой Орды, Крымская война… Строительство автодороги «Таврида» привело еще и к археологическому буму на полуострове. Найдено уже больше шести десятков ценнейших артефактов разных эпох.
"К завершению строительства мы планируем создать электронный музей того, что было обнаружено. Будет очень интересно, но мы пока держим это в секрете", — сказал Сергей Карпов, председатель Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.
Зато характеристики строящейся трассы ни для кого не секрет: по две полосы в каждую стороны, предполагаемая скорость движения — 120 километров в час.
Комплексный подход — каждая дорога должна не только органично вписываться в пейзаж, но и встраиваться в общую мировую дорожную сеть.
Центральная кольцевая автодорога — магистраль вокруг российской столицы — а создатели учитывают сразу все возможные транзитные потоки. Пропускная способность — больше сорока тысяч машин в сутки. Для сравнения: у МКАД в четыре раза меньше. Разрешенная скорость — до 140 километров в час, настоящий автобан, каких в стране еще не было. Идеальное качество дороги — когда асфальт не нужно привозить издалека — передвижные мини-заводы расставлены вдоль всей строящейся трассы.
Дороги — это, без преувеличения, именно то, что объединяет и цементирует самую большую в мире страну даже на этапе строительства.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал, что не сможет простить
- "Кинжал" поразил цель
- ФСБ уничтожила террористов в Саратовской области
- Опрос: россияне поддерживают действующего президента
- Отравление Скрипаля может закончиться санкциями
Самое читаемое
-
Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- Путин прокомментировал фото, где он скачет на медведе
- Полиция обнародовала видео расстрела посетителей магазина
- Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
- 52 отрубленные кисти рук и бахилы в мешке: криминала нет
Авто.Вести.Ru
-
Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
- BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
В праздники Москву заметет
- Мужчина попал в ДТП на угнанном авто и вернул его на стоянку
- Вместо работы няней студентку должны были отправить в сексуальное рабство
- Столичные спасатели помогли врачам госпитализировать больного весом 200 кг
- Семейные войны. Родители Жанны Фриске не могут увидеть внука
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Жертвы долевых рейдеров объединились против столичного нотариуса
- Собянин: за месяц в Москве убрали втрое больше снега, чем за прошлую зиму
- Схему обмана из салонов красоты теперь используют в частных медцентрах
- Водители-агрессоры: кто они, и почему наказание их не пугает?
- Стирая историю: на Покровке закрыта старейшая в столице булочная
- Поэма, где картины заменяют главы: Василий Верещагин в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"