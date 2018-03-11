Защита Саакашвили требует вызова в суд Порошенко

Защита лидера украинской партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подала ходатайство о вызове президента Украины Петра Порошенко в Верховный суд в качестве свидетеля.

Как сообщил в воскресенье адвокат оппозиционного политика Руслан Чернолуцкий, заседание Верховного суда Украины назначено на 16 марта. На нем будет рассматриваться, по сути, лишение Саакашвили украинского гражданства.

По словам юриста, защита Саакашвили заявила около 20 ходатайств, в том числе о вызове в суд Порошенко в качестве свидетеля и относительно его личного участия в судебном процессе. Кроме того, защита подала иск о противозаконном выдворении Саакашвили с Украины. Как напомнил Чернолуцкий, 12 марта исполняется ровно месяц с того дня, как Саакашвили выдворили с Украины.

Он указал, что защита экс-Грузии подала иск относительно незаконных действий еще месяц назад, однако дату судебного заседания еще не назначили. Адвокат также выразил надежду на то, что все необходимые действия для рассмотрения дела Саакашвили в Европейском суде по правам человека удастся закончить до конца года, пишет ТАСС.