На "Евровидение" в Лиссабон поедет Юлия Самойлова

На "Евровидении" в 2018 году Россию будет представлять певица Юлия Самойлова. Самойлова должна была петь на конкурсе в прошлом году песню Flame Is Burning, но СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму.

России предлагали транслировать выступление через спутник или сменить участника, но Первый канал счел это невозможным, передает РИА Новости.

"Евровидение" в этом году пройдет в Португалии. 8-12 марта в Лиссабоне соберутся артисты из 43 стран. В прошлом году в конкурсе победил португалец Салвадор Собрал.