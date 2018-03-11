ЦСКА не смог вылететь из Грозного из-за угрозы теракта

Футболисты московского ЦСКА не смогли вовремя вылететь из Грозного, где они проводили матч с местным "Ахматом". Вылет самолета задерживается из-за угрозы теракта.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", самолет с ЦСКА пока не может вылететь из Грозного. Вылеты приостановлены из-за угрозы теракта. Как только она будет снята, армейцы смогут отправиться в Москву.

ЦСКА встречался с грозненским "Амкаром" в матче 22-го тура российской премьер-лиги. Армейцы победили со счетом 3:0.