Массимо Каррера: матч со "СКА-Хабаровск" напомнил встречу первого круга

Чемпион России по футболу московский "Спартак" в матче 22-го тура российской премьер-лиги со счетом 1:0 победил "СКА –Хабаровск". Спартаковцы нанесли по воротам гостей 39 ударов, но цели достиг только один.

Судьбу встречи решил штрафной в исполнении полузащитника "Спартака" Фернандо на 89 минуте. Тренер гостей Ринат Билялетдинов усомнился в правильности назначения штрафного. " "Штрафной в концовке — немаловажный, опасный фактор. Когда такой исполнитель есть, это особенно опасно в концовке. Может быть, они что-то и соорудили бы в концовке, хотя вряд ли. Штрафной, на мой взгляд, был придуман. А гол получился красивый", — приводит слова Рината Билялетдинова РИА Новости. "Не додержали. Было у "Спартака" много моментов, подходов. Главное, что мы не сумели организовать то, что хотели организовать в ответ. Это то, что больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы планировали с более точными передачами. Не хочется говорить нехорошее слово, но это высосанный штрафной на последних минутах" – добавил тренер хабаровчан.

Тренер победителей Массимо Каррера признал, что матч напомнил ему встречу первого круга. "Спартак" также имел огромное преимущество, но довольствовался нулевой ничьей. "Матч напомнил прошлогодние игры "Спартака". Нелегко играть с такими командами, которые находятся у своих ворот. Не забили с пенальти, но продолжали играть в свой футбол и в итоге дожали их, — заявил Каррера в эфире телеканала "Наш Футбол". Тренер чемпионов объяснил причину замены лидера команды Квинси Промеса в конце встречи. "Промес провел хороший матч, не забил пенальти, но в целом был хорош. Заменил его, чтобы мы "нарисовали" что-то другое в атаке, а не потому, что он не забил пенальти", — сказал Массимо Каррера.