Дворкович: не надо лезть в футбол с политикой

Англия не должна смешивать спорт и политику, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Британские власти не должны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, потому что наверняка команда хочет выступить и побороться на турнире, заметил Дворкович и добавил, что рассчитывает на здравый смысл.

Британские СМИ сообщали, что Англия объявит бойкот чемпионату мира по футболу, если выяснится, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен с участием Москвы. В таком случае сборная Англии будет отстранена от чемпионата мира 2022 года, поскольку по правилам ФИФА все матчи должны быть отыграны. Кроме того, отказ от участия за месяц карается штрафом в 266 тысяч долларов. Меньше чем за месяц – 532 тысячи долларов, передает ТАСС.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.