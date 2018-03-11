Мединский: у премии BraVo большое будущее

Вручение наград лауреатам I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоялось на Исторической сцене Большого театра в Москве.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая с приветственным словом, отметил, что у премии большое будущее и пожелал ей процветания.

Награду "Мировая звезда" получила Анна Нетребко. Она же вручала награду "Открытие года" телеконкурсу "Синяя птица", который молодые таланты

Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков признан обладателем "Лучшего классического мужского вокала", Хибла Герзмава – женского. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балеты Теодор Курентзис получил две награды – "Оркестр года" для коллектива MusicAeterna и "Дирижер года".

Приз за "Классический альбом года" посмертно присужден Дмитрию Хворостовскому.

Победителя в категории "Концертная/театральная площадка года" объявил лично министр культуры. Это комплекс Мариинского театра, передает ТАСС.