НХЛ. Артем Анисимов помог "Чикаго" справиться с "Бостоном"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лигиначался матчем в Чикаго. "Чикаго Блэкхоукс" с результатом 3:1 победил "Бостон Брюинз" 3:1.

Первую шайбу в матче забросил нападающий "Чикаго" Артем Анисимов, реализовавший численное преимущество. Артем забросил свою 20-ю шайбу в чемпионате. Теперь на его счету 28 очков по системе гол плюс пас – 20+8.

"Бостон" отыгрался за девять минут до окончания основного времени благодаря голу Здено Хары. Но в оставшееся время "черные ястребы" забросили две шайбы и установили окончательный счет. Вратарь "Бомтона" Антон Худобин отбил 36 бросков, совершенных по его воротам.