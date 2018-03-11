Жители Восточной Гуты митингуют, требуя выхода боевиков из анклава

В Сирии жители Восточной Гуты митингуют, требуя незамедлительного выхода боевиков из анклава. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Несмотря на сохраняющуюся напряженность в ряде районов Сирии, российский Центр по примирению сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны.

За сутки российские военные врачи оказали помощь 84 сирийцам, в том числе 27 детям. Помощь по доставке питьевой воды оказана жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор.

Налаживание мирной жизни и восстановление разрушенной социальной инфраструктуры в сирийских провинциях способствует возвращению людей в места прежнего проживания. За прошедшие судки в свои дома вернулись 489 человек (в провинции Дейр-эз-Зор – 474 человека, Хомс – 10, Дамаск – пять).

В Сирии состоялись переговоры представителей российского Центра по примирению враждующих сторон с руководством населенных пунктов Восточной Гуты, передает агентство "Интерфакс". После этого диалога 52 мирных жителя (в том числе 26 детей) населенного пункта Мисраба вышли из анклава по гуманитарному коридору через пункт пропуска в районе Мухаям аль-Вафедин. В настоящее время все они находятся в населенном пункте Адра в лагере временно перемещенных лиц, там им оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская.

Также в ходе контакта с полевыми командирами вооруженной оппозиции российская сторона выдвинула требования о незамедлительном размежевании с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. В районе населенного пункта Мухаям аль-Вафедин для мирного населения Восточной Гуты и для боевиков с их семьями по-прежнему открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска.