Генпрокуратура Мексики опровергла причастность оргпреступности к взрыву на пароме

В воскресенье, 11 марта, власти Мексики официально опровергли возможную причастность организованной преступности к взрыву на пароме, который курсирует между городом Плайя-дель-Кармен и туристическим островом Косумель.

Паром взорвался 21 февраля текущего года, напоминает РИА Новости. В результате ЧП пострадали 24 человека: 19 мексиканцев и пятеро граждан США. Изначально причиной взрыва называли скопление газа, но позднее появилась информация об остатках взрывного устройства, обнаруженных на борту.

Представители генпрокуратуры Мексики сообщили, что отрицается причастность преступных организаций, потому что эскалация подобных актов противоречит их интересам. За любыми подобными действиями следует повышение уровней безопасности и внимания властей.

При этом генпрокуратура подтвердила факт обнаружения на пароме остатков самодельного взрывного устройства, которое было сделано кустарным способом, передает РИА Новости.