Травма Нойштедтера оказалась несерьезной

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер сумел избежать серьезной травмы. Угрозы его выступления на чемпионате мира 2018 нет.

В матче чемпионат Турции "Малатияспор" – "Фенербахче" Роман получил травму шеи и был заменен. Футболист был срочно госпитализирован. В больнице ему провели компьютерную томографию шеи. К счастью, серьезных повреждений у Романа не выявлено.

В нынешнем сезоне Роман Нойштедтер провел 23 матча и забил 3 гола в чемпионате Турции. Отличился российский легионер и в матче, в отором его пришлось заменить.