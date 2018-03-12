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Футбол-2018 3 часа назад

Новости Наука

12 марта 201800:02

Травма Нойштедтера оказалась несерьезной

EPA

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Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер сумел избежать серьезной травмы. Угрозы его выступления на чемпионате мира 2018 нет.

В матче чемпионат Турции "Малатияспор" – "Фенербахче" Роман получил травму шеи и был заменен. Футболист был срочно госпитализирован. В больнице ему провели компьютерную томографию шеи. К счастью, серьезных повреждений у Романа не выявлено.

В нынешнем сезоне Роман Нойштедтер провел 23 матча и забил 3 гола в чемпионате Турции. Отличился российский легионер и в матче, в отором его пришлось заменить.

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