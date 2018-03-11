Боевики из Восточной Гуты обстреливают из минометов жилые кварталы Дамаска

Обстановка в Восточной Гуте в Сирии по-прежнему остается напряженной. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге 11 марта.

Незаконные вооруженные формирования обстреливают из минометов не только позиции правительственных войск Сирии, но также жилые кварталы столицы и ее пригородов. За последние сутки боевики из Восточной Гуты выпустили по Дамаску и его окрестностям семь мин. Разрушений и раненых нет, передает агентство "Интерфакс".

Нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия продолжаются.