Из-за проблем с электричеством западная часть Лондона погрузилась в темноту

В Лондоне в районе Вест-энд несколько кварталов остались без электричества вечером 11 марта. Не работают уличное освещение и светофоры, в темноту погрузились рестораны и бары, пришлось прервать показ нескольких театральных постановок. О происшествии сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на энергетическую компанию UK Power Networks.

Компания извинилась перед потребителями за отключение электроэнергии в районе площади Лестер-сквер в Лондоне, передает ТАСС. В настоящее время сотрудники UK Power Networks работают на месте, чтобы восстановить подачу электричества. Причиной отключения стала проблема с подземным кабелем.

По последним данным, подачу электричества восстановят в интервале с 22:30 до 23:30 по местному времени (1:30 — 2:30 по времени Москвы).