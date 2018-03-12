"Рубин" и "Спартак" могут сыграть в Москве

Матч 23-го тура российской премьер-лиги между "Рубином" и "Спартаком" может пройти не в Казани, а в Москве. Причина возможного переноса встречи – погодные условия.

Согласно прогнозу погоду 20 марта в Казани ожидается сильный мороз. Чтобы избежать отмены матча, организаторы рассматривают возможность переноса встречи в Москву, сообщает Чемпионат.com. Однако официальное решение еще не принято.

Встреча первого круга прошла в Москве и завершилась победой "Спартака" 1:0. Единственный мяч забил Квинси Промес, который пропустит ответную встречу из-за дисквалификации.