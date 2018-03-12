В США в столице Кентукки взорвали самое высокое здание

28-этажную башню Capital Plaza – самое высокое здание в городе – снесли с помощью управляемого взрыва в столице Кентукки, Франкфорте (США). Об этом сообщило 11 марта издание Lexington Herald Leader.

Башню высотой более 100 метров построили в 1972 году. В ней располагались офисные помещения, передает агентство "Интерфакс". В последние годы в здании начались проблемы с канализацией, стали осыпаться фрагменты облицовки.

В 2008 году местные власти приняли решение о ее сносе, но осуществили его только сейчас. Право провести подрыв было продано на аукционе за 15 тысяч долларов – они пошли на благотворительность.

На освободившемся месте будет построено новое офисное здание, в котором разместятся полторы тысячи сотрудников. Мрамор с разрушенной башни планируется использовать в отделке холла.

Теперь самым высоким зданием во Франкфорте стал 64-метровый Капитолий штата Кентукки.