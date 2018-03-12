Жильцов дома на юге Москвы эвакуируют из-за пожара

В жилом доме на юге Москвы загорелась квартира. Жильцы подъезда эвакуированы, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, возгорание квартиры и холла произошло в доме 44 по Кировоградской улице. Общая площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Два человека были спасены.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Из окон квартиры вырываются языки пламени.