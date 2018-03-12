Карякин и Крамник сыграли вничью на турнире претендентов

В Берлине продолжается шахматный турнир претендентов. Во втором туре встречались российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Сергей Карякин.

Крамник играл белыми. На 55 ходу соперники согласились на ничью. После двух туров у Владимира Крамника полтора очка, а у Сергея Карякина – 0,5.

В первом туре Крамник обыграл третьего российского претендента Алексея Грищука, Карякин проиграл азербайджанцем Шахрияру Мамедьярову. Победитель турнира в Берлине получит право сыграть с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. Это произойдет осенью 2018 года.