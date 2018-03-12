На Камчатке двое мужчин отравились спиртосодержащей жидкостью

В одной из квартир города Елизово на Камчатке были обнаружены тела двоих мужчин. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестной спиртосодержащей жидкостью. О ЧП сообщает краевое СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Как уточняется, тела двух мужчин 29 и 30 лет без признаков жизни обнаружил их знакомый. Он и вызвал карету скорой помощи.

Мужчина, вызвавший врачей, рассказал, что вместе со своими двумя знакомыми распивал в указанной квартире водку, после чего уснул. Проснувшись, он обнаружил своих знакомых, не подававших признаков жизни. Правоохранители осмотрели место происшествия. Были изъяты емкости, в которых находилась спиртосодержащая жидкость.

В ходе осмотра тел погибших признаки насильственной смерти не было обнаружены. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает РИА Новости.