В Нью-Йорке вертолет с людьми на борту рухнул в воду

Вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке. По предварительным данным, в момент аварии на борту находились несколько человек. О происшествии сообщил телеканал Fox News.

Вертолет упал в пролив Ист-Ривер вечером 11 марта, передает РИА Новости.

СМИ, ссылаясь на пожарную службу города, сообщают, что в настоящее время ведутся спасательные работы неподалеку от острова Рузвельт, который находится между островами Лонг-Айленд и Манхэттен.