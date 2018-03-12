Екатерина Макарова не пробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

В американском Индиан-Уэллсе продолжается представительный теннисный турнир с призовым фондом 7 972 535 долларов. В ночь с воскресенья на понедельник прошли матчи второго круга как у женщин, так и у мужчин.

Российская теннисистка Екатерина Макарова накануне выиграла первую партию у немки Ангелике Кербер 6:3. Но продолжить встречу помешал дождь, и соперницам пришлось доигрывать поединок на следующий день. Перерыв пошел на пользу немке. Кербер выиграла второй сет 6:4, затем третий 6:2, а вместе с ним и матч. В третьем круге Ангелика Кербер сыграет с Еленой Весниной. Представительница Латвии Елена Остапенко уступила в двух партиях хорватке Петре Мартич 3:6, 3:6.

Завершила борьбу на турнире белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Виктория слабо провела первую партию с американкой Слоан Стивенс – 1:6. Во втором сете борьба была равной, но все же сильнее была американка 7:5. В третьем круге Стивенс ждет встреча с Дарьей Касаткиной. Зачехлила ракетку чешка Петра Квитова, неожиданно проигравшая 16-летней американке Аманде Анисимовой 2:6, 4:6.

У мужчин выбыл из борьбы серб Новак Джокович, уступивший японцу 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Продолжает продвигаться по турнирной сетке швейцарец Роджер Федерер. Победитель последнего Australian Open справился с американцем Теннисом Сандгреном 6:2, 7:6 (7:3)