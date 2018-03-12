Из-за ливней северо-восток Австралии объявлен зоной катастрофы

Совет страховых компаний Австралии объявил зоной катастрофа северо-восточные районы штата Квинсленд. Об этом сообщила телекомпания ABC. В результате идущих уже пятый день ливней и разлива рек многие населенные пункты, расположенные на побережье Тихого океана на севере Квинсленда и неподалеку от него, оказались затопленными.

На практике данное решение страховщиков Австралии в первую очередь означает введение упрощенной процедуры рассмотрения заявок на возмещение ущерба, передает ТАСС.

В настоящее время наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Ингрем с населением около 5 тысяч человек. Около 90 процентов всех домов города пострадали от наводнения.

В ночь на понедельник, 12 марта, дожди на севере Квинсленда немного ослабли. Но, согласно прогнозам метеорологов, они будут продолжаться еще несколько дней.