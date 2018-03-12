Крушение вертолета в Нью-Йорке: пять человек погибли

Не менее пяти человек погибли в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Такие данные сообщил телеканал NY1, ссылаясь на собственные источники.

Ранее пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс на своей странице в Twitter сообщал о гибели минимум двух человек, напоминает РИА Новости.

Как уточнило Федеральное авиационное управление США, вертолет Eurocopter AS350 рухнул в пролив Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта вечером 11 марта. Сведений о причинах произошедшего пока нет, передает ТАСС.