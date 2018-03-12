Жителя Хабаровского края задержали за кражу рельсов

В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в краже железнодорожных рельсов с неохраняемого тупика в поселке Болонь Амурского района. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД по региону.

Как уточняется, в районный отдел полиции обратился руководитель одного из предприятий, расположенных в поселке. Он сообщил, что в районе железнодорожного тупика неизвестный украл рельсы на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

К настоящему времени подозреваемого 28-летнего мужчину задержали. Как удалось выяснить, краденые рельсы он сдавал в пункты приема металла. У подозреваемого изъяты 32 отрезка рельс. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").

В отношении нарушителя избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.