В Вене неизвестный напал с ножом на охрану резиденции посла Ирана

В ночь на понедельник, 12 марта, неизвестный бросился с ножом на охрану резиденции посла Ирана в Вене. О происшествии сообщило агентство DPA, ссылаясь на местную полицию.

Как уточняется, сначала военнослужащий из охраны резиденции использовал против нападавшего перцовый спрей, а затем вынужден был открыть огонь. В результате злоумышленник скончался. Ему было 26 лет, он имел австрийское гражданство, передает ТАСС. На данный момент о мотивах нападавшего ничего неизвестно.

8 марта гражданин Афганистана ранил ножом четырех жителей Вены, позднее его задержала полиция. Как объяснил мужчина, он не преследовал никаких политических мотивов и напал на людей из-за сложной жизненной ситуации, находясь в агрессивном состоянии.