В Новосибирске полыхает склад с автомобильными шинами

Утром в понедельник, 12 марта, в Новосибирске загорелся склад с шинами. Информации о пострадавших пока не поступало. Такие данные сообщили СМИ представители пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Общая площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. На момент приезда пожарных из металлического ангара шел густой черный дым, передает агентство "Интерфакс".

Как уточняется, сообщение о пожаре на складе, расположенном по адресу улица Шорная, 1, поступило на пульт в 2:25 по московскому времени.

Сейчас на месте происшествия работают 90 человек и 25 единиц техники. Также задействованы две химико-радиометрических лаборатории. Сотрудники правоохранительных органов заняты организацией движения автотранспорта, которое из-за задымления весьма затруднено.