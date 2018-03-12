После инцидента с вертолетом в Нью-Йорке три человека были госпитализированы

Власти Нью-Йорка сообщили, что после крушения вертолета были госпитализированы три человека. Врачи оценивают их состояние как критическое.

На совместной пресс-конференции пожарная служба и полиция Нью-Йорка сообщили, что в момент катастрофы на борту вертолета находились шесть человек. Трое из них были доставлены в больницу. Пилот вертолета смог выбраться самостоятельно, передает РИА Новости. В настоящее время он также находится в больнице. Два человека погибли.

По данным комиссара полиции Джеймса О'Нила, вертолет выполнял частный рейс, организованный для проведения фотосъемки.

Ранее СМИ сообщали, что вертолет, на борту которого находились несколько человек, рухнул в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке вечером 11 марта.