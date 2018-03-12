Пожар на юге Москвы потушен, пострадавших нет

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС столицы.

Как уточняется, общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, передает ТАСС.

Пожар вспыхнул в квартире на 12 этаже жилого дома, расположенного на Кировоградской улице. В ходе тушения были спасены два человека.