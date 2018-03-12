НХЛ. Малкин закрепил победу "Питсбурга" над "Далласом"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграны два матча. Обладатель Кубка Стэнли "Питсбург Пингвинз" выиграл дома у "Даллас Старз" 3:1.

"Пингвины" выиграли первый период со счетом 2:0. Первая шайба была заброшена Патриком Хернквистом после передачи Евгения Малкина. Во втором периоде нападающий "Далласа" Александр Радулов реализовал численное преимущество и поставил победу "Питсбурга" под сомнение. Эта шайба стала для Радулова 25 в сезоне. Всего на счету Александра 60 очков – 25 голов и 35 передач.

Но "Даллас" не смог отыграться. Более того, в конце третьего периода Евгений Малкин отправил шайбу в пустые ворота, чем закрепил победу "Пингвинз" 3:1. Теперь на счету Евгения стало 87 (39+48) очков и он уступает лишь одно очко лидеру бомбардирской гонки Никите Кучерову из "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Во втором матче "Нью-Йорк Айлендерс" выиграл в гостях у "Калгари Флеймз" 5:2.