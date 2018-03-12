В России начато производство ракетного комплекса "Авангард"

Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Авангард". Контракт был подписан Министерством обороны Российской Федерации. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" представитель ведомства Юрий Борисов.

Ракета преодолевает плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью. Из-за этого она неуязвима для средств ПВО и ПРО. "Авангард" летит не по обычной баллистической траектории, а в плотных слоях атмосферы на высоте нескольких десятков километров. Маневрирует по курсу и высоте, передает телеканал "Россия 24". Может огибать зоны действий противоракетной обороны. Материалы, из которых сделан корпус ракеты, позволяют выдерживать нагрев в несколько тысяч градусов и обеспечивают защиту от лазерного облучения.