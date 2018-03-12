Летчики ЮВО отработали 50 дозаправок в небе над Крымом

Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе. Учения проходили в небе над полуостровом Крымом.

В маневрах участвовали экипажи бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также истребителей Су-27. В качестве воздушного танкера был задействован Ил-78. Он способен за один вылет заправить в воздухе до 10 самолетов.

Всего в рамках учений летчики совершили 50 вылетов с дозаправкой в воздухе, передает телеканал "Россия 24".