Си Цзиньпину разрешили править Китаем бессрочно

Китайский лидер Си Цзиньпин получил право на бессрочное правление. Это стало возможным благодаря изменениям конституции — их накануне одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей.

Для мировых СМИ эта новость стала одной из главных. Многие американские издания раскритиковали нововведения. Некоторые (например, The New York Times) объяснили, что решение продиктовано политической необходимостью и оно действует в интересах Пекина.

Си Цзиньпин намерен сделать Китай великой державой, уверены авторы публикации. Тем не менее, перемены вовсе не означают, что лидер Китая намерен воспользоваться правом на бессрочное правление. А вот британские журналисты в этом практически не сомневаются, передает телеканал "Россия 24".

Колумист Daily Mail Марк Олмонд предупреждает, что Западу следует остерегаться далеко идущих амбиций китайского лидера. Сильный Китай продолжит завоевывать мировые рынки, а также — развиваться вою военную программу. Не считаться с таким игроком уже не получится.