Паралимпиада. Российские керлингисты уступили норвежцам

На проходящей в Пхенчхан Паралимпиаде продолжается турнир по керлингу. Сборная России встречалась со сборной Норвегии.

Российская команда, за которую выступали Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Александр Шевченко и Дарья Щукина,проиграла сборной Норвегии 2:6. Это поражение стало третьим для россиян на паралимпийском турнире. Ранее наша команда выиграла у финнов, но проиграла командам Германии и Южной Кореи. Россияне делят десятое место с командой Норвегии.

Следующий матч российские керлингисты проведут в понедельник. Их соперниками станут спортсмены из США.