Жители Каталонии требуют формирования нового правительства

Более 45 тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны. Протестующие скандируют лозунг "Республика сейчас" — это призыв каталонцев к формированию нового правительства, которое реализует желание большинства жителей автономии получить независимость от Испании.

По словам президента Каталонской национальной ассамблеи, которая организовала митинг, этого хотят более двух миллионов человек.

В ноябре 2017 года большинство основных деятелей каталонской политики потеряли должности в связи с организацией референдума о независимости. В частности, выехать за рубеж был вынужден глава Генералитета Карлос Пучдемон. На родине ему грозит 50-летний тюремный срок, напоминает телеканал "Россия 24".

По решению Верховного суда в тюрьме находится и кандидат на пост главы автономии Жорди Санчес. В связи с чем, спикер парламента Каталонии сообщил, что выборы будут отложены, а сепаратистские группы будут оспаривать приговор в Европейском суде по правам человека.