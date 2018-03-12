Полиция изъяла почти 15 килограммов марихуаны в Новосибирской области

Правоохранители Новосибирска изъяли у жителя села Пайвино почти 15 килограммов марихуаны. Такие данные сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Как уточняется, сначала полиция обнаружила 4,7 килограмма марихуаны, которые 26-летний мужчина заготовил и хранил в строении на личном подворье. Во время обыска домовладения и прилегающей территории сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще несколько пакетов с марихуаной, передает агентство "Интерфакс". Общий вес изъятых наркотиков составил 14,79 килограмма.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере").