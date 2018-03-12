На парковке ТЦ в Подмосковье водитель протаранил машину ГИБДД

В подмосковном Клину сотрудник ГИБДД пострадал во время задержания неадекватного водителя автомобиля "УАЗ", наехавшего на машину полиции на парковке около торгового центра. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Как уточняется, в дежурную часть обратился сотрудник службы безопасности торгового центра, расположенного на Литейной улице. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, потребовали от водителя остановиться. Но мужчина отказался выполнять требования полицейских и попытался скрыться, наехав на служебную машину.

Сотрудники ГИБДД начали преследование водителя, передает ТАСС. При задержании нарушителя, который создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, полицейские применили табельное оружие и заблокировали машину хулигана патрульными автомобилями.

Нарушителя удалось задержать. Во время погони были повреждены три полицейских автомобиля, один сотрудник ГИБДД был ранен.

Правоохранителям удалось установить, что машина, на которой пытался скрыться 35-летний житель Новгородской области, находится в угоне. В настоящее время проводится проверка.