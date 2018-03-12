На Украине местные жители вступили в драку с военными

На Украине возле поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил охраняет военный объект, между местными жителями и военнослужащими произошла массовая драка. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Утверждается, что несколько гражданских избили военнослужащего, что спровоцировало драку.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", — заявили в пресс-центре.

Гражданские лица и военнослужащие получили травмы различной степени тяжести. Ведется служебная проверка, материалы направлены в полицию.