Глава шведского футбола Нильссон: уверен в безопасности на чемпионате мира-2018

В преддверии чемпионата мира-2018 глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон признался, что не видит проблем с безопасностью в России. По его словам, он не сомневается в полностью выкупленной квоте шведскими болельщиками.

"Многие СМИ пишут о том, что в России небезопасно в связи с некоторыми последними инцидентами, но это лишь попытки вызвать страх у болельщиков, — сказал Нильссон, слова которого приводит ТАСС. – Это все слухи и провокации – не больше, и я уверен, что безопасность на чемпионате мира будет обеспечена на самом высоком уровне".

"Лично мы не боимся ехать в Россию точно также, как не боимся за своих болельщиков. Более того, мы призываем и всех остальных поклонников футбола забыть о своих страхах и приезжать в Россию. Абсолютно уверен, что выделенная для шведских болельщиков квота будет выкуплена. Наши фанаты любят путешествия на крупные спортивные турниры и это придает мне уверенности в том, что на трибунах и в фан-зонах будет желто-синий праздник".

Чемпионата мира по футболу пройдет на 12 стадионах России с 14 июня по 15 июля.